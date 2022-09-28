Ярославль, , 10:00 — REGNUM Правительство Ярославской области планирует помочь «Хуадянь-Тенинской ТЭЦ» увеличить объёмы выработки теплоэнергии. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев во время встречи с гендиректором ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» Янь Цзинчжэнем.

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ © ИА REGNUM

«У вас серьезный инвестиционный проект, который имеет большие перспективы развития в Ярославской области. Хотим предложить компании увеличить объемы подачи тепла в регионе. В свою очередь, мы проработаем вопрос установки сбалансированного тарифа. Это даст ТЭЦ дополнительное развитие и необходимый уровень прибыли. Нам важно, чтобы рынок развивался и на нём была конкуренция», — предложил Михаил Евраев.

Сейчас ТЭЦ работает не на полную мощность. По словам гендиректора компании, дело в тарифах, которые регулируют региональные власти.

«В связи с такими факторами, как плата за технологическое присоединение и тарифы, мы работаем не с максимальной тепловой нагрузкой. Наши максимальные возможности по теплу составляют 800 тысяч гигакалорий в год, а в настоящее время мы подаем примерно 180 тысяч», — пояснил гендиректор «Хуадянь-Тенинской ТЭЦ».

Пока какого-то решения не принято. В дальнейшем обсуждаться вопрос будет уже при участии представителей ПАО «ТГК-2». В правительстве также могут создать профильную рабочую группу по этому вопросу.

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