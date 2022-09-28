Брюссель, 28 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Произошедшее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не является случайностью, информация говорит о преднамеренных действиях, которые коснутся всех. Об этом 28 сентября говорится в опубликованном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«ЕС глубоко обеспокоен повреждением «Северных потоков» 1 и 2… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», — отметил он.

Также глава евродипломатии уточнил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».

При этом Боррель добавил, что власти Евросоюза намерены поддержать любое расследование, которое позволит внести ясность в это происшествие, а также будут предпринимать новые шаги для увеличения энергетической безопасности сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакции Европейского союза на заявления экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, накануне поблагодарившего США за аварии на двух газопроводах «Северный поток», ждёт Россия.