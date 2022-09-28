Херсон, Бывш. УССР, 28 сентября 2022, 10:02 — REGNUM Херсонскую область не интересует мнение Евросоюза о прошедшем референдуме по воссоединению с Россией. Об этом заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил 28 сентября.
По его словам, большинство жителей ЕС имеют мнение, отличное от позиции официальных властей. Население задаётся вопросом, почему Европа должна страдать из-за поддержки коррумпированного киевского режима, который практически уничтожил собственный народ.
«Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей», — сказал Стремоусов РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области 87,05% избирателей высказались за воссоединение с Россией в ходе референдума, который проходил с 23 по 27 сентября.
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