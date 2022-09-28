Херсон, 28 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Херсонскую область не интересует мнение Евросоюза о прошедшем референдуме по воссоединению с Россией. Об этом заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией

По его словам, большинство жителей ЕС имеют мнение, отличное от позиции официальных властей. Население задаётся вопросом, почему Европа должна страдать из-за поддержки коррумпированного киевского режима, который практически уничтожил собственный народ.

«Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области 87,05% избирателей высказались за воссоединение с Россией в ходе референдума, который проходил с 23 по 27 сентября.

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