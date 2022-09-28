Пенза, , 10:36 — REGNUM Глава Пензенской области Олег Мельниченко поддержал свободный выбор жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Свершилось историческое событие — народ обретает единство, считает губернатор.

Своих не бросаем! t. me/omelnichenko

«Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей — вместе с Россией! Мы снова — одна страна! Искренне поддерживаю свободный выбор участников референдума. Добро пожаловать домой!» — написал Мельниченко в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что видел разрушенные города и села, разговаривал с местными жителями, смотрел в их глаза. Эти мужественные люди являются стержнем России, всегда были и остаются ее горячим сердцем, совестью. И Россия своих не бросает!

«В Запорожской области, с которой мы договорились сотрудничать еще летом, за воссоединение с Россией проголосовали 93,11%. Этот результат говорит сам за себя», — добавил глава Пензенской области.

Подшефный Пологовский район будут продолжать восстанавливать совместными усилиями, налаживать инфраструктуру и мирную жизнь, заключил Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM передавало, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства города Токмака Пологовского района Запорожской области к отопительному сезону проверяют пензенские специалисты.

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