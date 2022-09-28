Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ростовской области встретили ещё более 16 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также бывш. УССР. Об этом 28 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM ПВР в общежитии Ставропольского строительного техникума

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. За этот период на Дону встретили более 3,3 млн человек