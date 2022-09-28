Донецк, 28 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов по военным преступлениям Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:01 из Нетайлово киевские каратели обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.