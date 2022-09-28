Санта-Клара, США, 28 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Сборная Колумбии по футболу одержала победу над командой Мексики в товарищеском матче. Встреча прошла в среду в Санта-Кларе (США) и завершилась со счётом 3:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

В составе сборной Колумбии дубль оформил Луис Синистера на 49-й и 52-й минутах, ещё один гол забил полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос на 68-й.

У мексиканцев отличились Алексис Вега, реализовавший пенальти на шестой минуте, и Херардо Артеага, забивший на 29-й минуте после паса полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Для Барриоса этот гол стал первым за сборную Колумбии, за которую он выступает с 2016 года.