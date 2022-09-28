Сеул, , 09:44 — REGNUM 26 сентября Совет НАТО удовлетворил просьбу Сеула об открытии в Брюсселе миссии Южной Кореи при НАТО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Североатлантического совета.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это важный шаг для укрепления сотрудничества с Южной Кореей», — говорится на сайте.

Сообщается, что функцию миссии будет выполнять посольство Южной Кореи, а возглавлять её будет южнокорейский посол в Бельгии, который одновременно является представителем Южной Кореи при ЕС.

«С Южной Корее осуществляется политический диалог и практическое сотрудничество в сферах нераспространения ядерного оружия, кибербезопасности, противодействия терроризму и проведения спасательных операций при стихийных бедствиях», — отмечается на официальном сайте.

Напомним, что правительство Южной Кореи сообщило о планах создать миссию при НАТО в июне текущего года.