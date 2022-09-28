Воронеж, 28 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Более 3,6 тысячи жителей Воронежской области обратились на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации за сутки 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«За 27 сентября на горячую линию 122 от воронежцев поступило 3645 звонков с вопросами о частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

В общей сложности за четыре дня, с 24 сентября, на горячую линию от воронежцев поступило уже около 10 тысяч вопросов, касающихся мобилизации.

Ещё более тысячи обращений в связи с частичной мобилизацией получило региональное отделение ОНФ — в основном люди жалуются на несоответствие призывников объявленному возрасту частичной мобилизации, на неукомплектованность военного обмундирования, на то, что не учитываются медицинские показания призывников.