Рейкьявик, , 09:41 — REGNUM Исландская певица Бьорк (Бьорк Гвюдмюндсдоуттир) выпустила песню Fossora — сингл из одноимённого альбома. Об этом сообщил Fader.

Бьорк Цитата из к/ф «Танцующая в темноте». Реж. Ларс фон Триер. 2000. Дания

В записи трека принял участие диджей Kasimyn, который является участником индонезийского танцевального дуэта Gabber Modus Operandi. Ранее Бьорк уже выпустила три песни из грядущего альбома — Atopos, Ovule и Ancestress. Релиз пластинки Fossora запланирован на 30 сентября 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября 2022 года Бьорк представила видеоклип на трек Ancestress. Ролик артистка посвятила своей покойной матери.

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