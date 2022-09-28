Рейкьявик, 28 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Исландская певица Бьорк (Бьорк Гвюдмюндсдоуттир) выпустила песню Fossora — сингл из одноимённого альбома. Об этом сообщил Fader.

Цитата из к/ф «Танцующая в темноте». Реж. Ларс фон Триер. 2000. Дания Бьорк

В записи трека принял участие диджей Kasimyn, который является участником индонезийского танцевального дуэта Gabber Modus Operandi. Ранее Бьорк уже выпустила три песни из грядущего альбома — Atopos, Ovule и Ancestress. Релиз пластинки Fossora запланирован на 30 сентября 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что 22 сентября 2022 года Бьорк представила видеоклип на трек Ancestress. Ролик артистка посвятила своей покойной матери.