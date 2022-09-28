Уфа, , 09:41 — REGNUM Закон о геопарках принят в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Геопарк Янган-Тау (Башкортостан) Mnr.gov.ru

«Законом закрепляется правовое понятие «геопарк», регламентируется порядок создания и определения границ геопарков в республике. Также в документе обозначены основные задачи и направления развития геопарков. Они предполагают сохранение объектов природного и культурного наследия, экологическое просвещение, развитие социального и сельского туризма», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Согласно закону, геопарком называется территория, которая включает в себя объекты, имеющие особую экологическую, биологическую, геологическую ценность, представляет образовательный, научный, культурный, туристский и исторический интерес.

Расходы на реализацию закона будут финансироваться за счет средств регионального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что башкирский парк «Янган-Тау» был включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.