28 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Победитель парламентских выборов в Италии разочаровала своих избирателей уже на следующий день после голосования.

Владимир Бадмаев, , 09:56 — REGNUM Лидер «Братьев Италии» Джорджия Мелони в первый же день после победы на внеочередных парламентских выборах разочаровала своих избирателей. 27 сентября она заверила Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Подкуп голосов

Она прокомментировала поздравление киевского лидера в соцсетях, заверив его в том, что Италия продолжит оказывать помощь. Как комментируют итальянские наблюдатели, в результате многие сторонники Мелони уже начали жалеть о своём выборе.

Пользователи соцсетей в связи с этим издеваются над сторонниками «Братьев Италии», считая их совранистами, сторонниками независимости Италии от политики Брюсселя.

«Жду комментариев от её избирателей. Непоследовательная ложь и рабы власти… Впрочем, как и правительство Драги», — отметил Андреа Дз.

«Теперь я хочу, чтобы все те, кто утверждал «я голосую за Мелони, потому что она не рабыня Брюсселя», продолжали давать деньги на войну, пока цена на электричество продолжает расти», — заявил Массимилиано Дж.

«Как заставить своих союзников по коалиции и сторонников плакать», — прокомментировал Андреа К.

Напомним, за несколько дней до выборов Джорджия Мелони уже высказывалась в пользу Киева. По её словам, друзья Путина находятся в левом лагере политического спектра Италии. При этом её союзник по правоцентристской коалиции, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, отмечал, что российский президент не хотел конфликта.

«Друзья Путина слева» — это из «1984» Оруэлла, это чистое двоемыслие», — считает Луиджи М.

«Берлускони сказал правду. Если бы Зеленский не подавлял население, желающее разговаривать на своём языке, дал автономию и уважал русскоязычных, то сегодня не было бы всех этих смертей», — добавила Николетта Делль’О.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Многие комментаторы явно разочаровались в убеждении, что при помощи выборов можно изменить политику страны.

«Драги-2. А они поверили в возможность перемен», — пишет Эрколе М.

«Да здравствует наша страна! Первый день нового движения вперёд, который… ничего не изменил. А кто-то в этом сомневался?» — иронизирует Моника Ф.

«Мне жаль, Джорджия, так ты долго не протянешь. Не заставляй меня думать, что ты — худшее, что могло произойти», — призвала Лорене М.

«Мы бросаем всё: общественное здравоохранение, образование, экономику, семьи, малый бизнес, зарплаты, молодёжь, рабочие места и так далее. Думаем только об оружии. Вот такая «новая» политика Мелони», — пишет Эдвиге М.

«Две трети итальянцев выступают против отправки оружия. В воскресенье победу одерживает Мелони, но ситуация не меняется. Выборы превратились лишь в шоу для среднестатистического итальянца», — рассуждает Патрицио Б.

«Разве она не была против Драги и его политики санкций против России? Какие лживые лицемеры!» — возмутился Розарио К.

Джорджия Мелони Presidenza della Repubblica

«Надо немедленно снять санкции против России, а не продолжать поставлять оружие Киеву, как прошлое правительство», — призвал Анджело Б.

«Вы должны поддерживать свой народ, а не людей в [б. УССР]. Вместо того чтобы отправлять оружие «ради мира», дайте итальянцам денег, чтобы они смогли оплатить счета за электричество и газ. Вы обещали тем, кто голосовал за вас, защитить их от Брюсселя, будет ли эта защита?» — задаётся риторическим вопросом Кончетта А.

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