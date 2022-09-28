Москва, , 09:37 — REGNUM Покинувшие Россию на фоне специальной военной операции на территории бывшей УССР и не нарушившие законы страны смогут спокойно вернуться обратно, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Сенатор Андрей Климов Council. gov.ru

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«Те, кто из «отъехавших» закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент — Россия правовое государство. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших дёру не избежать», — констатировал Климов в телеграмм-канале.

Упущенную ими самими выгоду и потери от скороспелого побега за границу им вряд ли кто покроет, а принесёт ли большинству беглецов удачу оставление Отечества в опасности — большой вопрос, рассуждает сенатор.

«Встречаясь с представителями разных поколений российской эмиграции (таких за рубежами РФ к концу 2021 было всего порядка 10 млн. чел.) могу заверить — статистика не в пользу сбежавших в трудное для Родины время», — указал парламентарий.

Говоря о явлении в целом, Климов напомнил, что «исход» с 21 сентября 2022 года не первый в новейшей истории Отечества, в 1990-е — начале 2000-х ежегодно уезжали сотнями тысяч «экономических мигрантов», к осени 2021 тысячами уезжали те, кто «нашкодил» дома в качестве иноагентов и их сообщников в предшествующие годы. С 24 февраля Россию покидали желающие «отсидеться за бугром до лучших времён», перечислил он.

«Ожидаемо побежали сейчас как раз те, кто в минувшие годы менее всего думал о Родине, а в основном о себе. Толку от сбежавших, уверен, в боевой обстановке было бы немного, а вот бед натворить там они могли бы немалых!» — резюмировал Климов.

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