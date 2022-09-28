Москва, , 09:37 — REGNUM С предложением освободить от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) лиц, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Текст его письма на имя главы Совета федерации России Валентины Матвиенко 28 сентября приводит RT.

Штраф Fas.gov.ru

Как отметил в своём послании политолог, мобилизованные граждане должны прибыть в военкоматы и затем — на учебные сборы, в связи с чем у части их них могут появиться трудности с бытовыми и финансовыми вопросами, включая возможность в срок выполнить свои личные обязательства и в том числе — штрафы за нарушения ПДД.

При этом Орлов добавил, что у призванных по частичной мобилизации может не оказаться финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы или они не успеют это сделать, так как уведомления о нарушения могут прийти уже тогда, когда они будут на сборах.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность проведения амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД в отношении граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации», — указывается в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Северной Осетии отправлены в войска в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации 500 человек. Это около 50% от плана, поставленного перед республикой.