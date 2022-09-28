В РФ предложили провести амнистию по штрафам ПДД для мобилизованных граждан
Москва, 28 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. С предложением освободить от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) лиц, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Текст его письма на имя главы Совета федерации России Валентины Матвиенко 28 сентября приводит RT.
Как отметил в своём послании политолог, мобилизованные граждане должны прибыть в военкоматы и затем — на учебные сборы, в связи с чем у части их них могут появиться трудности с бытовыми и финансовыми вопросами, включая возможность в срок выполнить свои личные обязательства и в том числе — штрафы за нарушения ПДД.
При этом Орлов добавил, что у призванных по частичной мобилизации может не оказаться финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы или они не успеют это сделать, так как уведомления о нарушения могут прийти уже тогда, когда они будут на сборах.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность проведения амнистии по административным штрафам за нарушения ПДД в отношении граждан, поступивших на военную службу в рамках частичной мобилизации», — указывается в письме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Северной Осетии отправлены в войска в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации 500 человек. Это около 50% от плана, поставленного перед республикой.