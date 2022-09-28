Еврокомиссия 28 сентября предложит новые санкции против России
Брюссель, 28 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Новые санкции против России, в том числе ограничения для цен на нефть, предложит 28 сентября Европейская комиссия. Вместе с тем ожидается смягчение существующих санкций, сообщает издание Politico.
Источники издания отмечают, что в этот день в 14:30 (15:30 мск) Еврокомиссия проинформирует послов стран ЕС о новом пакете антироссийских санкций. В их числе будет «потолок цен» на российскую нефть.
По информации других собеседников, в ЕС намерены отменить запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.
Другие источники издания сообщили, что в то же время ЕС собирается смягчить свои санкции против РФ, сняв запрет на экспорт из страны удобрений, цемента и другой продукции.
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