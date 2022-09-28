Чебоксары, , 09:36 — REGNUM В Чебоксарах в память о погибших в ижевской школе № 88 организован мемориал в центре города, к которому жители несут цветы и свечи. 28 сентября возложили цветы глава Чувашии Олег Николаев и депутаты республиканского Госсовета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в ижевской школе https://www.gs.cap.ru/

Мемориал в память о погибших в школе №88 в Ижевске появился на Площади Республики в Чебоксарах.

«Каждый может выразить соболезнования и принести к мемориалу цветы. Ижевск, мы с вами!» — написал ранее глава администрации Чебоксар Денис Спирин .

28 сентября цветы возложил руководитель республики Олег Николаев, отметив, что «вся Чувашия» скорбит вместе с родными и близкими погибших:

«Соболезнования не восполнят боль утраты, но пусть они облегчат страдания, которые внезапно постигли ни в чем неповинных граждан».

Соболезнования также выразил спикер председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов:

«Искренне разделяю боль и скорбь родственников погибших. Терпения и душевных сил каждому, кого коснулась эта беда. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим. Это чудовищное преступление. Мы должны сделать всё, чтобы подобное никогда не повторилось».

В церемонии возложения цветов к мемориалу в центре города приняли также депутаты Госсовета Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , 26 сентября в Ижевске в результате стрельбы школе № 88 погибли 17 человек, включая 11 детей, более двух десятков пострадали. По предварительным данным, стрельбу устроил выпускник школы. В Удмуртии объявлен трёхдневный траур.

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