Чебоксары, 28 сентября 2022, 09:36 — REGNUM В Чебоксарах в память о погибших в ижевской школе № 88 организован мемориал в центре города, к которому жители несут цветы и свечи. 28 сентября возложили цветы глава Чувашии Олег Николаев и депутаты республиканского Госсовета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.
Мемориал в память о погибших в школе №88 в Ижевске появился на Площади Республики в Чебоксарах.
28 сентября цветы возложил руководитель республики Олег Николаев, отметив, что «вся Чувашия» скорбит вместе с родными и близкими погибших:
Соболезнования также выразил спикер председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов:
В церемонии возложения цветов к мемориалу в центре города приняли также депутаты Госсовета Чувашии.
Как сообщало ИА REGNUM , 26 сентября в Ижевске в результате стрельбы школе № 88 погибли 17 человек, включая 11 детей, более двух десятков пострадали. По предварительным данным, стрельбу устроил выпускник школы. В Удмуртии объявлен трёхдневный траур.
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