Москва, , 09:36 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, президент России Владимир Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником — .с Днём работника атомной промышленности, сообщается на сайте Кремля.

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Президент особо отметил весомый вклад атомщиков в разработку новейших, не имеющих аналогов видов вооружений, надёжно обеспечивающих ядерный паритет и обороноспособность России.

«Необходимо и далее уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, наращиванию фундаментальных научных исследований и подготовке высококвалифицированных кадров», — подчеркнул Путин и пожелал достойно решать поставленные задачи на благо Отечества.

ИА REGNUM ранее сообщало, День работника атомной промышленности отмечается в России был учреждён указом президента РФ в июне 2005 года.

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