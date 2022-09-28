Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Воссоединение русского народа, по итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, поможет завершить геополитический конфликт, в который оказалась втянута Россия, считает политолог с Камчатки Алексей Шуликов.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«К сожалению, в настоящий момент наша страна оказалась втянута в большой и сложный геополитический конфликт. И часть этого конфликта происходит на территории бывш. УССР, где идёт гражданская война, когда русский воюет с русским. Я поддерживаю процесс воссоединения Российского государства, который начался с референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской республиках», — цитирует Шуликова пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, за воссоединение с Россией проголосовали свыше 98% участников референдума в ЛНР.