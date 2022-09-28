Приозерск, Ленинградская область, , 09:40 — REGNUM В Ленинградской области задержали поджигателя редакции областной газеты, который перепутал это издание с газетой Минобороны, сообщили 28 сентября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Попытка поджечь редакцию в Ленобласти пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Инцидент произошел около полуночи 27 сентября в Приозерском районе Ленобласти. Нетрезвый мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание, думая, что там размещается военное СМИ. На деле же в доме №6 по Советской улице в Приозерске размещается редакция местной газеты «Красная звезда». «Коктейли Молотова» до цели не долетели, одна из бутылок, разбившись, подожгла лишь траву.

В тот же день полиция установила личность поджигателя, им оказался 42-летний Алексей Богданов, работник санитарной службы, специалист по травле грызунов. В Приозерске мужчина находился в служебной командировке. После трудового дня он выпил вместе с приятелем.

«В связи с ситуацией в стране у меня болело сердце. Я не хотел всего этого видеть, этого безобразия, что сейчас происходит в стране, и я совершил это действие», — пояснил правоохранительным органам задержанный.

По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.