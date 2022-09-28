Пермь, , 09:42 — REGNUM Итоги референдумов по всех четырёх территориях о вхождении в состав России однозначны и сомнению не подлежат. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Дмитрий Логинов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, за восемь лет нестабильности [б. УССР] киевская хунта довела духовное состояние исторически русских земель до предела. После начала СВО восточные регионы [б. УССР] своими глазами увидели, что Киев использует их, как пушечное мясо и разменную монету.

«Терпение закончилось, и сейчас регионы вернутся в состав России, как в своё время вернулся Крым. А дальше, для ВСУ и властных ставленников Зеленского, контролирующих отдельные участки этих территорий должен наступить ад. Как, ещё в далёком 1999 году, сказал президент России Владимир Путин про незаконные террористические формирования, действующие на территории нашей страны: «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно»», — сказал Логинов.

Он считает, что в современном контексте событий, это можно и нужно адресовать киевским властям, ВСУ и иностранным наёмникам.

«При этом, жители [б. УССР] должны чётко понимать, что народ [б. УССР] — братский народ, и война идёт против неадекватных наркоманов в руководстве их страны, которая доживает последние месяцы, как целостное государственное образование», — резюмировал эксперт.

Напомним, завершились референдумы о вхождении Донбасса и освобождённых территории [б. УССР] в состав России. За вхождение в РФ Запорожской области проголосовали 93,11%, Херсонской области — 87,05%, ЛНР — 98,42% и ДНР — 99,23%.