Астана, , 09:34 — REGNUM В Казахстане создали хорошие условия для того, чтобы IT-сектор развивался. Об этом 28 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на открытии форума Digital Bridge-2022 в Астане.

Токаев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это касается как регуляторной базы, так и специальных площадок с уникальными режимами и инструментами для развития IT-бизнеса. Мы создали международный технопарк IT-стартапов «Аstana Hub», где действует особый налоговый и визовый режим», — сказал Токаев.

Он сообщил, что предоставленными в Казахстане возможностями воспользовались более 900 компаний. Также в Алма-Ате создали специальную экономическую зону для IT-компаний, где применяется экстерриториальное резидентство — возможность для компаний работать по законодательству их стран, а не Казахстана.

Токаев назвал IT-сектор важным приоритетом государственной политики Казахстана. Он сообщил, что недавно встречался в США с представителями руководства компаний Microsoft, Epam, Coursera и другими. На встречах достигли договорённостей по углубленному сотрудничеству и локализации бизнеса в Казахстане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане фокус цифровых технологий направят на граждан — президент