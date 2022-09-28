Абакан, 28 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Власти Абакана (Хакасия) заверили, что семье каждого горожанина, подпадающего под частичную мобилизацию, будет оказываться адресная помощь.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

«Обещаю: каждой семье мы поможем адресно. Всё, что зависит от городских властей, будет сделано оперативно», — пишет мэр Абакана Алексей Лёмин 28 сентября в своём телеграм-канале.

По его словам, будет оказываться помощь с устройством детей в детсады, с горячим питанием школьников, оформлением пособий и так далее: «Поможем именно в том, в чём вам будет нужна помощь».

«В каждой семье — свои вопросы, свои трудности, я обещаю, что помогать будем адресно, решать именно ваши проблемы», — заверил мэр.

Лёмин также обратился к работодателям. Он призвал их поддерживать семьи мобилизованных сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. 27 сентября в Хакасии проводили уже вторую группу мобилизованных.

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