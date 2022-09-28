Ярославль, 28 сентября 2022, 09:36 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей региона рассказывать о случаях необоснованной мобилизации в специальном чат-боте в Telegram. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт областного правительства.
Сервис работает в Telegram и собирает реальные истории ошибочной мобилизации в регионе. Впоследствии ситуации будут рассмотрены компетентными органами.
Чтобы оставить обращение по вопросам частичной мобилизации в Ярославской области, необходимо заполнить форму:
1. Мобилизовали лично вас или вашего знакомого (кем он вам приходится);
2. Полное ФИО того, кто обращается, и мобилизованного (если вы обращаетесь от третьего лица);
3. Возраст мобилизованного;
4. Город;
5. Проходил ли службу;
6. Почему, по вашему мнению, вы или ваш родственник не должен был быть мобилизован;
7. Контактный телефон для связи.
Отметим, бот не отвечает на вопросы, а только собирает реальные истории.
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