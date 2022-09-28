Ярославль, , 09:36 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей региона рассказывать о случаях необоснованной мобилизации в специальном чат-боте в Telegram. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт областного правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Сервис работает в Telegram и собирает реальные истории ошибочной мобилизации в регионе. Впоследствии ситуации будут рассмотрены компетентными органами.

«Ошибок в процессе призыва быть не должно. Важно быстро реагировать на такие ситуации. В случае необходимости будем в ручном режиме разбираться с каждым конкретным фактом», — подчеркнул Михаил Евраев.

Чтобы оставить обращение по вопросам частичной мобилизации в Ярославской области, необходимо заполнить форму:

1. Мобилизовали лично вас или вашего знакомого (кем он вам приходится);

2. Полное ФИО того, кто обращается, и мобилизованного (если вы обращаетесь от третьего лица);

3. Возраст мобилизованного;

4. Город;

5. Проходил ли службу;

6. Почему, по вашему мнению, вы или ваш родственник не должен был быть мобилизован;

7. Контактный телефон для связи.

Отметим, бот не отвечает на вопросы, а только собирает реальные истории.

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