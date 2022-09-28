Москва, 28 сентября 2022, 09:34 — REGNUM Соединенные Штаты манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила 28 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова добавила, что тема ядерной угрозы активно вводится в «общемировую жизнь».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир переживает, по всей вероятности, самое опасное время за всю свою историю.
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