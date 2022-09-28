Москва, , 09:34 — REGNUM Соединенные Штаты манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, заявила 28 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они (США) используют манипулятивные приемы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что тема ядерной угрозы активно вводится в «общемировую жизнь».

«Они с легкостью говорят об этой теме, они ее развивают», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир переживает, по всей вероятности, самое опасное время за всю свою историю.

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