Иркутск, , 09:34 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 28 сентября известило о новых фактах мошенничеств, жертвами которых стали жители Иркутска, Братска и Нижнеилимского района. В общей сложности они перевели аферистам более 6,3 миллиона рублей.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Так, инженеру из Иркутска 5 августа позвонил неизвестный мужчина и представился банковским работником, после чего предложил 40-летней женщине вложить свои денежные средства под высокий процент. Поверив в легкий способ заработка, заявительница оформила кредит на сумму более 2,6 миллиона рублей и перевела денежные средства на указанный мошенниками счет.

В дежурную часть Отдела МВД России по Нижнеилимскому району обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала полицейским, что 20 сентября ее знакомому позвонили на телефон и представились сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора злоумышленники сообщили жертве о попытке мошенниками оформить на его имя кредит и для сохранности указанных средств уговорили перевести денежные средства на «безопасный» счет. В результате противоправных действий пенсионер лишился около 2,5 миллионов рублей.

Аналогичная история произошла в августе с водителем из Братска, который спасал денежные средства от неизвестных лиц, якобы пытавшихся оформить кредит на его имя и перевел лжесотрудникам банка более 1,2 миллиона рублей.

В настоящий момент по данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские правоохранители известили о фактах мошенничеств, в котором злоумышленники представляются работниками сайта государственных услуг, а также представителями различных ведомств и организаций.

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