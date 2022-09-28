Бухарест, 28 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Официальный Бухарест планирует приобрести у Израиля современные системы противоракетной обороны, включая комплекс «Железный купол». Об этом 28 сентября со ссылкой на заявление министра обороны Румынии Василе Дынку сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Israel Defense Forces «Железный купол»

По словам министра, Румыния нуждается в обновлении своей ПРО на фоне ситуации в бывшей УССР.

«На данный момент мы работаем над подписанием нового соглашения о безопасности с Израилем, — резюмировал, в частности, Дынку. — Есть все шансы, что в ближайшем будущем мы будем защищать румынское воздушное пространство посредством израильских технологий».

Предполагается, что соответствующей соглашение между Румынией и Израилем будет подписано на пять лет. При этом израильская сторона не подтвердила свое согласие на активное военное сотрудничество с Бухарестом.