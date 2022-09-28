Биробиджан, , 09:39 — REGNUM В Еврейской автономии на вопрос о том, почему военнослужащие запаса, имеющие право на отсрочку, получают повестки, ответил военный комиссар региона Дмитрий Кучабский. По его словам, так случается потому, что часто граждане не сообщают об изменении своих учётных данных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства области.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Граждане не выполняют отдельные обязанности по воинскому учету: не сообщают в военные комиссариаты по месту жительства об изменении их учетных данных. А это место жительства, состав семьи, это место работы, состояние здоровья. Что в итоге приводит к проблемам при призыве», — пояснил Дмитрий Кучабский.

Он заверил, что в тех случая, когда резервист не подлежит призыву, его отправляют домой. Необходимость предоставления отсрочки подтверждается соответствующими документами.

«В случае, если подтверждается необходимость предоставления отсрочки либо освобождения от призыва по мобилизации, военные комиссариаты отзывают этих граждан из части и возвращают домой», — заявил военком.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую очередь для участия в спецоперации в защиту Донбасса мобилизуют тех, у кого уже есть боевой опыт, также разъяснил военный комиссар Еврейской автономии Дмитрий Кучабский.