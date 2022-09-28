Биробиджан, 28 сентября 2022, 09:39 — REGNUM В Еврейской автономии на вопрос о том, почему военнослужащие запаса, имеющие право на отсрочку, получают повестки, ответил военный комиссар региона Дмитрий Кучабский. По его словам, так случается потому, что часто граждане не сообщают об изменении своих учётных данных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства области.
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Он заверил, что в тех случая, когда резервист не подлежит призыву, его отправляют домой. Необходимость предоставления отсрочки подтверждается соответствующими документами.
Как сообщало ИА REGNUM, в первую очередь для участия в спецоперации в защиту Донбасса мобилизуют тех, у кого уже есть боевой опыт, также разъяснил военный комиссар Еврейской автономии Дмитрий Кучабский.