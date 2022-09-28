Владикавказ, 28 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Из Северной Осетии отправлены в войска в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации 500 человек. Это около 50% от плана, поставленного перед республикой. Об этом сообщил заместитель военного комиссара региона Абрил Абдуллаев.

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«Всего штабом Южного военного округа республике установлено задание по мобилизации до тысячи человек, таким образом, сейчас оно выполнено на 50%», — сообщил Абдуллаев ГТРК «Алания».

Ранее власти Северной Осетии сообщили об организации работы выездных пунктов военкоматов. Они будут установлены на выездах из республики. Их задачей будет вручать повестки тем, кто подлежит мобилизации.