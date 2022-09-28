Париж, , 09:31 — REGNUM Франция намерена использовать только обычные и уже известные способы приема иностранцев и беженцев. Об этом, как передает BFM TV, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

На прошлой неделе Германия заявила о своей готовности принять российских дезертиров, отказавшихся от частичной мобилизации. На данный момент Франция не последовала этому выбору и, как ожидается, не последует в ближайшие недели, согласно заявлению министра иностранных дел страны.

«В этих рамках визы по-прежнему предоставляются», — объясняет Катрин Колонна, а что касается права на убежище, «при необходимости может быть рассмотрено каждое дело, как всегда, на основе индивидуальной ситуации, чтобы проверить, отвечает ли лицо, заявляющее о праве на убежище, критериям Женевской конвенции».

По словам главы МИД Франции, на данный момент государство намерено использовать только обычные и уже известные способы приема иностранцев и беженцев для оказания помощи желающим покинуть территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, военный бюджет Франции в 2023 году будет увеличен и составит порядка 44 млрд евро.

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