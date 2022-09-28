Мелитополь, Бывш. УССР, , 09:35 — REGNUM Запорожская область больше не входит в бывшую УССР — окончательно и необратимо. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 28 сентября.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Более 93,11% избирателей проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме, таковы итоги обработки 100% бюллетеней. Региональный избирком утвердил решение граждан и констатировал, что грубых нарушений и каких-либо замечаний при голосовании не было.

«Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью [б. УССР] и официально вышла из её состава. Это решение окончательное и необратимо», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогов выразил надежду, что освобождённая территория Запорожской области воссоединится с Россией уже в ближайшие дни.

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