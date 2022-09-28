Москва, 28 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. ЧП на «Северном потоке» иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 28 сентября политолог Владимир Корнилов:

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Как и ожидалось, «виновный» во взрыве «Северных потоков» в Балтике уже объявлен! Заголовок сегодняшней The Times: «Россию обвиняют в саботаже газопроводов». Своих собственных газопроводов! Интересно, а за что же поляк Сикорский вчера благодарил США?»

Напомним, ранее экс-глава МИД Польши, евродепутат Сикорский опубликовал у себя в соцсетях фотографию «кипящей» от поднимающегося из морских глубин газа поверхности моря. Под фотографией политик написал: «Tnank you, USA».

Эту благодарность, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, можно понимать как официальное заявление о теракте.

Тем временем Daily Express на первую полосу выносит броский заголовок: «Путина обвиняют в «террористической атаке» против газопровода».

«Ну да, нам же больше нечего взрывать в Европе, кроме собственных газопроводов!» — иронизирует Владимир Корнилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября падение давления в «Северном потоке» зафиксировали диспетчеры центра управления газопроводом. Отмечено, что разрушения, произошедшие одновременно на трех нитках, носят беспрецедентный характер, сроки восстановления работоспособности пока оценить невозможно.

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