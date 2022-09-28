Киев, 28 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Русский народ был и остаётся самым разделенным народом мира. Об этом ИА REGNUM заявил русский историк Дмитрий Степанов.

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«Во-первых, не надо забывать о том, что русские — это самый разделённый народ мира. Многие знают, что границы внутри СССР чертились если не произвольно, то с огромным нарушением. В период существования Союза внутренняя миграция за счёт плановой экономики и за счёт распределения после вузов усилилась», — заявил эксперт.

Во-вторых, по мнению историка, именно в эти регионы (Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР — ИА REGNUM) стремились переехать, т. к. помимо стабильной работы здесь всегда предполагалась своя социокультурная среда.

«Эти регионы всегда, с момента вхождения в состав России, что произошло ещё в XVII–XVIII веках, были русскоязычными. Большая часть населения этих территорий, а именно жившие здесь ранее и впоследствии переселившиеся восточные славяне называли себя русскими. Центром для них всегда выступала Москва или Санкт-Петербург, где находилась тогда центральная власть», — заключил историк.

Напомним, что в ряде регионов бывшей УССР прошли референдумы, на которых большинство жителей поддержало возвращение в состав России.