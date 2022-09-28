Москва, , 09:27 — REGNUM Реакции Европейского союза на заявления экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, накануне поблагодарившего США за аварии на двух газопроводах «Северный поток», ждёт Россия. Об этом 28 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что вчера сделал Сикорский, если это останется без реакции Европейского союза, без реакции евроинститутов и евробюрократии, надо уже говорить не об их ненависти к нам, надо говорить о том, что они ненавидят тех людей, которые их избирают в Европе — тех людей, которые им делегировали управление собственной жизнью», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Также Захарова уточнила, что ввиду этого такие слова экс-главы МИД Польши не могут остаться без реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский порадовался повреждению газопровода, написав на своих страницах в соцсетях: «Спасибо, США».