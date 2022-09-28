Волгоград, , 09:42 — REGNUM Победителем конкурса «Воспитатель года России–2022» стала жительница Волгоградской области Юлия Доронина, сообщает пресс-служба администрации региона.

Букет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Финал профессионального конкурса прошёл 27 сентября в Ярославле. В рамках третьего этапа прошли «Педагогические дебаты», где Юлия Доронина в пятёрке лучших конкурировала с представителями Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Педагог работает в детском саду №236 Краснооктябрьского района Волгограда. С победой на конкурсе в телефонном разговоре её поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По праву победителя федеральный финал профессионального конкурса воспитателей в 2023 году пройдёт в Волгоградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Волгограде состоялся финал всероссийского конкурса «Учитель года».