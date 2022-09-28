Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Свердловской области начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Она действует с 28 сентября по номеру 8-800-101-9111. Операторы работают с 10:00 до 18:00 по местному времени. В остальное время сообщение можно оставить на автоответчике.

По этому телефону можно сообщать о спорных моментах в частичной мобилизации. Туда же можно сигнализировать и о проблемах в организации быта мобилизованных.