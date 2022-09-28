Москва, 28 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Москве вузы и школы собрали и отправили для жителей Донбасса 10 тонн гуманитарной помощи — продуктов, одежды и канцелярских товаров, сообщается на портале мэра столицы.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

Гуманитарную помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик собирают в 19 университетах и на базе центра «Патриот. Спорт». В волонтерской деятельности участвуют более 110 тыс. школьников и студентов.

Всего в Москве а период проведения акции «Москва помогает» собрано свыше 2,19 млн единиц товаров первой необходимости и отправлено в ЛНР и ДНР свыше 861 тонны гуманитарного груза.

ИА REGNUM ранее сообщало, москвичи передали более 2 млн предметов первой необходимости для беженцев из Донбасса.

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