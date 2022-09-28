Запорожье, Бывш. УССР, , 09:25 — REGNUM Киевские боевики в заключительный день референдума о воссоединении с Россией дважды за вечер обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом 28 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зафиксировано четыре попадания в зернохранилище на ул. 9 января, значительно повреждён склад вторсырья», — написал он в своём телеграм-канале.

Рогов уточнил, что в результате атаки пострадала женщина-сторож. Её уже госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

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«Б. УССР] мстит уходящей от неё Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан», — уверен Рогов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошёл референдум. Так, за воссоединение с Россией в Запорожской области проголосовали 93,11% граждан, в херсонской — 85,05%, в ДНР результат составил 99,23%, в ЛНР — 98,42%.