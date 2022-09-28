Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Исполнители Элтон Джон и Бритни Спирс представили клип на свою песню Hold Me Closer. Об этом сообщил Fader.

Цитата из телеинтервью Бритни Спирс

В клипе сами артисты не появляются — на видео пара танцоров перемещается по красочным декорациям. Ролик доступен на YouTube, однако правообладатели ограничили доступ к нему пользователям из России. Но видео можно воспроизвести, включив VPN.

ИА REGNUM напоминает, что Hold Me Closer — это электро-поп-версия хита Элтона Джона Tiny Dancer 1972 года. Композиция вышла 26 августа 2022 года, став первым релизом Бритни Спирс за последние шесть лет.