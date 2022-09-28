Сеул, , 09:23 — REGNUM В июле 2022 года в Южной Корее на свет появился 20 441 младенец, что на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, это самый низкий июльский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

Число смертей, напротив, увеличилось на 1,2%, до 26 030 человек. Показатель продолжает расти на протяжении семнадцати месяцев подряд.

Между тем в стране было зарегистрировано 14 947 браков, что на 5% меньше, чем в июле прошлого года, а число разводов — на 9,3%, до 7535 случаев.