Братислава, , 09:21 — REGNUM Парламент Словакии ратифицировал заявки Финляндии и Швеции по их вступлению в НАТО, сообщается на сайте словацкого законодательного органа.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

За принятие Хельсинки в альянс проголосовали 126 депутатов из 143 присутствующих, а за членство Стокгольма — 124. Словакия стала одной из последних стран, поддержавших расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции.

Всего соглашение было ратифицировано 30 членами Североатлантического альянса. Теперь заявки Финляндии и Швеции осталось рассмотреть парламентам Венгрии и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября посол США в Хельсинки Дуглас Хики допустил, что Финляндия и Швеция могут завершить процесс вхождения в НАТО еще в декабре 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США: Финляндия и Швеция могут войти в НАТО до конца 2022 года