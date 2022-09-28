Астана, 28 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Цифровые технологии в Казахстане направят на облегчение повседневной жизни граждан и на то, чтобы у них были равные возможности. Об этом 28 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на открытии форума Digital Bridge-2022 в Астане.

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Он заявил, что в Казахстане будут переходить на качественно новый формат цифровизации государственного управления. Этот проект называется Invisible Government или «Невидимое правительство».

«Главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина — он видит только конкретный результат», — сказал Токаев.

Напомним, государственная программа «Цифровой Казахстан» начала действовать в 2018 году. Её цель — ускорить развитие экономики страны и улучшить уровень жизни жителей при помощи цифровых технологий.