Воронеж, 28 сентября 2022, 09:20 — REGNUM Сеть службы опеки над семьями мобилизованных граждан будет создана в муниципалитетах Воронежской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев, об этом он сам сообщил 28 сентября в телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что члены семей мобилизованных жителей региона могут обращаться в районные администрации за помощью, если она им требуется. При этом каким образом будет оказана это помощь, ещё окончательно не определено.
Как сообщало ИА, частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. В ряде регионов власти объявили о выплатах разных сумм, от 50 тысяч в Липецкой области до 200 тысяч рублей в Крыму, мобилизованным.