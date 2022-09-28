Воронеж, 28 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Сеть службы опеки над семьями мобилизованных граждан будет создана в муниципалитетах Воронежской области. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев, об этом он сам сообщил 28 сентября в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Каждый глава должен лично знать все тревожные сигналы на этот счёт, своевременно предлагать помощь жёнам, матерям, детям, другим родственникам наших мужчин, даже если формально люди не подпадают под льготные категории. Конечно, невозможно формализовать такую поддержку, у всех разные ситуации. Но сочувствие и забота как раз и есть неформальные проявления настоящего результата работы власти на любом уровне», — написал Гусев.

Глава региона уточнил, что члены семей мобилизованных жителей региона могут обращаться в районные администрации за помощью, если она им требуется. При этом каким образом будет оказана это помощь, ещё окончательно не определено.

«Каждый глава может сам определить формат своей районной службы. И далее мне отчитается», — уточнил Гусев.

Как сообщало ИА, частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. В ряде регионов власти объявили о выплатах разных сумм, от 50 тысяч в Липецкой области до 200 тысяч рублей в Крыму, мобилизованным.