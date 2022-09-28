Улан-Удэ, 28 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов мобилизованных в ряды вооружённых сил противопоставил тем, кто бежит от мобилизации. Первые, по его словам, спокойные, сосредоточенные и уверенные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сильно отличается от того, что в соцсетях происходит. Уехал. Сбежал за границу. Спрятался за мамкину юбку. Читать и слушать неприятно. Позорно. На самом деле это только унижает наш народ, который не такой. Наш народ — это те мужчины, что стоят в строю. Это те женщины, которые их провожают, любят, ждут, плачут, но верят и поддерживают. Спокойно. С достоинством», — отметил он.

Кроме того, это те мужчины, которые продолжают работать на своих местах, которые готовы встать в строй, если придёт повестка. Ажиотаж в соцсетях, по мнению Цыденова, подогревается провокаторами внутренними, которым всё равно, из-за чего устраивать скандал, и заграничными, работающими на «американские подачки».

Алексей Цыденов У нас сейчас два фронта — на передовой и в информационном пространстве. Чтоб сохраниться той Россией, которую знает и уважает (а некоторые и боятся) весь мир, победить придется на обоих фронтах. Земляки, уважайте себя! Давайте встречать вызовы и испытания с достоинством. Я знаю людей Бурятии. Езжу и общаюсь постоянно. И знаю, что таких людей большинство. Просто их не видно, они не шумят. А значит, победа будет за нами!

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