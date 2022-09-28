«Позорно» — глава Бурятии об ажиотаже в соцсетях из-за мобилизации
Улан-Удэ, 28 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов мобилизованных в ряды вооружённых сил противопоставил тем, кто бежит от мобилизации. Первые, по его словам, спокойные, сосредоточенные и уверенные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Сильно отличается от того, что в соцсетях происходит. Уехал. Сбежал за границу. Спрятался за мамкину юбку. Читать и слушать неприятно. Позорно. На самом деле это только унижает наш народ, который не такой. Наш народ — это те мужчины, что стоят в строю. Это те женщины, которые их провожают, любят, ждут, плачут, но верят и поддерживают. Спокойно. С достоинством», — отметил он.
Кроме того, это те мужчины, которые продолжают работать на своих местах, которые готовы встать в строй, если придёт повестка. Ажиотаж в соцсетях, по мнению Цыденова, подогревается провокаторами внутренними, которым всё равно, из-за чего устраивать скандал, и заграничными, работающими на «американские подачки».
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