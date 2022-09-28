Пермь, 28 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Завершилась проверка по факту столкновения судов на реке Кама в Пермском крае, сообщили 28 сентября в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Столкновение судов

Инцидент произошёл в июле 2022 года. Столкнулись сухогрузный теплоход «Наташа» и разъездной теплоход «К-1765» с пассажирами на борту.

По данным прокуратуры, причиной ЧП стали нарушения правил плавания, допущенные судоводителями обоих судов. Так, вахтенный начальник теплохода «Наташа» не подал звуковые сигналы встречному судну и не выбрал безопасную скорость движения.

В свою очередь, судоводитель теплохода «К-1765» не наблюдал за обстановкой на судовом ходу, в результате допустил пересечение курса со встречным судном. Установлено, что «К-1765» эксплуатировалось в целях перевозки пассажиров без постановки теплохода на классификационный учет и без прохождения технического осмотра. Судовые документы о годности к плаванию отсутствовали.

Вахтенный начальник теплохода «Наташа» привлечен к дисциплинарной и административной ответственности. К владельцу теплохода «К-1765» предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации судна до постановки на учет, проведения освидетельствования и получения судовых документов о годности к плаванию. Кроме того, возбуждено административное дело о незаконном предпринимательстве.