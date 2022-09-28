Чебоксары, 28 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках частичной мобилизации будет призван менее 1% «мобилизационного резерва». Об этом заявил военный комиссар республики Бахтиер Холиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии по итогам заседания призывной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Военком рассказал, кого мобилизуют в первую очередь, а кто получит «должностные отсрочки».

«В первую очередь призыву подлежат стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики военной техники и другие необходимые специалисты. При этом приоритет отдаётся гражданам, имеющим соответствующие военно-учётные специальности и наличие боевого опыта», — приводятся слова Бахтиера Холикова.

По его словам, «должностные отсрочки» получат работники прокуратуры, следственного комитета, предприятий связи и организаций, которые «занимаются обеспечением жизнедеятельности».

Военком заявил, что частичной мобилизации подлежат менее чем 1% от мобилизационного резерва Чувашии.

Напомним, ранее военком Чувашии отменил запрет военнообязанным покидать пределы населённых пунктов, где они проживают, но при этом свои поездки они должны согласовывать с военкоматами.

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Отметим, что первых мобилизованных отправили из Чувашии 26 сентября: это призывники из трёх муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM , с 25 сентября во всех региональных отделениях ОНФ принимаются обращения и вопросы о частичной мобилизации. Жалобы на незаконный призыв передаются в подразделение Министерства обороны России и региональный мобилизационный штаб.