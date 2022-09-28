Москва, , 09:18 — REGNUM После вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России необходимо провести работу по восстановлению их экономики, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Kremlin.ru

Как сообщало ИА REGNUM ранее, референдумы по вопросу воссоединения с Россией прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Их итогом стало желание большинства жителей этих регионов б. УССР войти в состав Российской Федерации.

По словам Топилина, сейчас на этих территориях есть разрушения в инфраструктуре, нарушена привычная модель экономики.

«Из оперативного: предстоит большая работа по законодательному регулированию. Важно оперативно и качественно внедрять лучшие практики регионов в сфере привлечения инвестиций, поддержки бизнес-сообщества, создания особых экономических зон, включения в реализацию нацпроектов», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

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